Все о черешне: эксперты высказались об изменении цен на сезонную ягоду

Генеральный директор портала FruitNews, руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий заявила, что скачки цен на черешню в этом году связаны с апрельским похолоданием, сообщает kp.ru.

«Сильные заморозки 9-12 апреля затронули южные регионы России, где выращивают основной объем черешни, персиков, абрикосов в нашей стране, и они совпали там с периодом цветения этих культур. Цветы погибли, завязи плодов не сформировались», — сказала Козий.

С другой стороны, директор Института экономики и финансов Государственного университета управления Галина Сорокина считает, что прогнозы на дальнейшее подорожание ягоды — не более чем уловки продавцов: цены никак не связаны с погодой в Крыму или Ставрополье, основная часть ягод — импортные. Пока в промышленных масштабах в России растут только яблоки.

При этом, в первый летний месяц основной объем черешни привозят из Турции, Азербайджана и Узбекистана. В этом году похолодание затронуло не только российских производителей, но и заграничные хозяйства.