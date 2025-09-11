Финансовый маркетплейс «Выберу.ру» провел исследование, которое показало, что россияне стали чаще выбирать спокойные форматы работы, даже если это снижает доходы, а также уже работают или планируют перейти на удаленку или гибрид, сообщает Газета.ru .

«Наше исследование показало, что 53% респондентов в возрасте 28–45 лет испытывают постоянную усталость и чувство опустошения. В ответ на это многие принимают осознанное решение сменить работу и снизить темп жизни, чтобы сохранить здоровье и восстановить силы», — заявила директор департамента коммуникационной политики «Выберу.ру» Анна Романенко.

21% респондентов сделал выбор в пользу фриланса, считая привлекательным проектную работу и возможность самостоятельно планировать свой день. Почти 13% планируют запустить свое дело, чтобы получить больше независимости и гибкости в организации рабочего времени. К тому же почти треть опрошенных (32%) обдумывают переезд из больших городов в провинцию или сельскую местность. Такой переезд видится им как способ улучшить качество жизни, снизить уровень стресса и затрат, а также получить больше свободы в распоряжении своим временем.

Среди тех, кто сменил род деятельности, почти четверть (23%) переключились на сферы, где важен ручной труд и мастерство, например, открыли свои мастерские, занялись работой в салонах красоты, обустройством агроусадеб или локальным производством. Около 21% респондентов стали фрилансерами в таких областях, как дизайн, написание текстов, маркетинг и информационные технологии. Еще 18% начали заниматься частным преподаванием и наставничеством, а примерно 14% предпочли временную занятость в сфере туризма.