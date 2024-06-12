Врач Чулкова: черешню можно есть практически всем, но не более 300 г в день

И. о. завкафедрой внутренних болезней медфакультета университета «Синергия» Елена Чулкова рассказала, что черешня — низкокалорийная ягода, ее можно есть практически всем. Об этом сообщает RuNews24.ru .

Она уточнила, что, несмотря на цвет, черешня не вызывает аллергию.

«Черешня богата витаминами А, В, С, Е и К, а также микроэлементами, в том числе кальцием, магнием, калием, фосфором и железом. За счет своего богатого состава черешня оказывает благотворный эффект на нервную и сердечно-сосудистую системы, снижает артериальное давление, помогает убрать отечность», — добавила доктор.

По ее словам, в ягоде есть мощные антиоксиданты, они борются со свободными радикалами, предотвращая преждевременное старение. Из-за большого количества бета-каротина черешня хорошо влияет на зрение, может использоваться как профилактика катаракты.

Чулкова предупредила, что рекомендуется есть не больше 200–300 граммов ягоды в день.

Как отметила врач, черешню не советуют есть людям с аллергией на березовую пыльцу, так как аллерген этого дерева родственен тому, что содержится в ягоде. Также ее не советуют употреблять пациентам с обострением болезней ЖКТ, так как в ягоде много клетчатки.