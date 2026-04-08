VPG LaserONE расширяет телеком-направление в Подмосковье

Компания VPG LaserONE трансформирует телеком-направление и наращивает выпуск оборудования в Подмосковье. О планах развития сообщили на конференции TRANSNET 2026, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

VPG LaserONE — крупнейший разработчик и производитель лазерной техники в России и СНГ, а также вендор телеком-оборудования. Производственные мощности компании превышают 60 тыс. кв. м, что позволяет планомерно увеличивать серийный выпуск DWDM-платформы «Горизонт» для магистральных линий связи и центров обработки данных. Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева на Международной конференции TRANSNET 2026.

В телеком-блоке компании работают около 100 специалистов. С 2026 года команда разработчиков программного обеспечения увеличилась в два раза.

«Компания планирует расширить присутствие на объектах связи у новых заказчиков, развивать бизнес-интеграцию, усилить работу с партнерами и образовательными учреждениями, а также оптимизировать ценообразование», — рассказал директор телекоммуникационного блока VPG LaserONE Сергей Журавель.

В 2025 году DWDM-оборудование компании включили в реестр российской промышленной продукции Минпромторга России. Систему управления и мониторинга сетей «ПУЛЬС» и встроенную систему «КУРС» внесли в реестр отечественного ПО Минцифры России. Все компоненты оборудования разработаны и производятся в России, включая вытяжку легированного оптического волокна для промышленных, медицинских лазеров и телекоммуникаций.

Первый оптический усилитель VPG LaserONE создала в 1993 году, а в 2004 году представила первое поколение DWDM-платформы «ПУСК».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье и «Росатом» будут развивать цифровые решения. Совместная работа будет направлена на развитие промышленного потенциала Подмосковья, обеспечение технологического суверенитета критической информационной инфраструктуры в регионе.

«Цифровизация сегодня пронизывает практически все сферы нашей жизни, делает ее проще, удобнее, эффективнее. Это неизбежно ведет к необходимости уметь работать с большим объемом данных. И не менее важная задача — создавать системы хранения данных», — сказал Воробьев.