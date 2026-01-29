VPG LaserONE откроет центр подготовки специалистов по лазерной сварке в Подмосковье

Компания VPG LaserONE станет индустриальным партнером федерального проекта «Профессионалитет» и разработает образовательные программы по роботизированной лазерной сварке в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

VPG LaserONE, входящая в кластер «СФ Тех» ГК Softline, выступит ключевым индустриальным партнером и разработчиком образовательных программ по направлению «Роботизированная лазерная сварка» в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Программа реализуется совместно с Межрегиональным центром компетенций — Техникумом имени С. П. Королева.

Сотрудничество направлено на решение проблемы нехватки кадров в высокотехнологичных отраслях и соответствует задачам развития промышленной робототехники. По словам президента компании Николая Евтихиева, предложения VPG LaserONE по структуре компетенций были включены в образовательный стандарт проекта.

На базе техникума будет создан специализированный центр лазерных технологий, оснащенный по стандартам VPG LaserONE. Запуск практико-ориентированных программ запланирован на 2026 год. Студенты смогут освоить навыки программирования и наладки роботизированных комплексов, выбора параметров сварки, технического обслуживания оборудования и чтения чертежей.

После обучения участники программы пройдут стажировки на производственных площадках VPG LaserONE в Подмосковье с возможностью дальнейшего трудоустройства. Компания инвестирует в оборудование и формирует образовательные стандарты, чтобы выпускники обладали компетенциями мирового уровня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.