Возвращения не ждут: как большинство россиян нашли замену западным брендам

Опрос среди подписчиков KP.RU показал, что 63% россиян после ухода западных брендов смогли перейти на отечественные аналоги и не ждут их возвращения, сообщает издание.

Министерство экономического развития России предложило сделать механизм параллельного импорта постоянным, хотя сейчас он действует до конца 2026 года. Однако результаты опроса, проведенного на сайте KP.RU, показали, что большинство россиян уже не нуждаются в западных товарах.

Согласно полученным данным, 63% респондентов заявили, что смогли адаптироваться и найти российские аналоги ушедших брендов. Многие отметили, что поначалу испытывали неудобства, но со временем привыкли к отечественным товарам.

«Сначала охотилась, а сейчас столько своего наклепали, что мне и так есть из чего выбрать, я уже и не жду возвращения ушедших брендов особо», — рассказала участница опроса.

Еще 27% опрошенных считают, что не во всех сферах удалось заменить западные бренды. По их словам, импортные товары по-прежнему востребованы, особенно в сегменте техники и автомобилей.

«Импорт выбираю, конечно. У меня есть проверенные годами любимые бренды, стараюсь сохранять им верность. Наше тоже иногда покупаю, но очень редко», — поделился другой участник исследования.

Оставшиеся 10% респондентов отметили, что для них важнее соотношение цены и качества, а не страна-производитель. Опрос проводился среди подписчиков KP.RU в социальных сетях и мессенджерах, участие приняли 2,5 тыс. человек.

