Возможности ЦСС Подмосковья представят на форуме «Госзаказ»

Возможности центра содействия строительству при правительстве Московской области, входящего в структуру Главгосстройнадзора, представят на форуме «Госзаказ», сообщили в пресс-службе ведомства.

ХIХ Всероссийский форум-выставка «Госзаказ» пройдет с 15 по 17 мая на территории Инновационного центра «Сколково». Его темой в этом году станет развитие промышленности и повышение эффективности закупок.

Председателем оргкомитета форума-выставки является заместитель председателя правительства РФ — министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. В рамках форума будут организованы пленарные заседания, круглые столы и специальные секции, посвященные вопросам отраслевых закупок в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энергетики, образования и здравоохранения.

В составе делегации Московской области, руководство ЦСС презентует результаты цифровой трансформации центра и новые подходы в сопровождении проектов строительства объектов нежилого назначения в регионе.

Центр содействия строительству, созданный в Подмосковье, помогает инвесторам и застройщикам приступать к практической реализации своих идей и выходить на этап стройки без барьеров и лишних процедур. За каждым проектом закреплен проектный менеджер ЦСС, который сопровождает проект «под ключ», зачастую без личного присутствия, заявителя оказывает помощь в подготовке проектной документации и получении всех необходимых согласований, что способствует выдаче разрешения на строительство в максимально короткие сроки.

Так, при помощи центра содействия строительству в Московской области только с начала этого года введено в эксплуатацию более 260 нежилых объектов площадью порядка 1 млн. кв. метров. Благодаря их строительству в регионе создано свыше 6 тысяч новых рабочих мест.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе обращения к жителям региона обратил внимание бизнеса на важность поддержки от ЦСС.

«Еще раз обращаю внимание на важность работы ЦСС. Проект должен продолжаться для того, чтобы не было головной боли у тех, кто строит фабрику, завод или небольшой цех», — сказал Воробьев.