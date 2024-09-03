Восточный экономический форум открылся во Владивостоке

Деловые мероприятия начались с 10:00 по местному времени (03:00 по московскому времени). В рамках мероприятия также состоится второй международный форум «День сокола».

На площадке работают стенды министерств и ведомств РФ, а еще крупных отечественных корпораций.

На ВЭФ-2024 планируется провести десятки мероприятий в формате панельных сессий, круглых столов, дебатов, деловых завтраков и бизнес-диалогов. А также можно будет познакомиться с новейшими технологиями, поделиться опытом.

В первый день работы обсуждают вопросы влияния технологий на музыку, техновшества в кино и анимации, креативную прокачку регионов, прошла российско-вьетнамская конференция и т. д.