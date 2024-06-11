Восемь подмосковных компаний стали участниками Международной выставки в Иране

8 компаний Московской области стали участниками коллективного стенда региона, представленного в рамках выставки продуктов Iran Agrofood 2024. Мероприятие завершится 11 июня. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

В прошлом году ее посетили более четырех тыс. гостей, участие приняли более 600 экспонентов из 17 стран мира.

В этом году Московскую область на мероприятии представили: производство ветеринарных препаратов ООО «АКА» из Люберец, компания ООО «Пироспецэффект» из Наро-Фоминска, выпускающая средства против насекомых, АО «Русинхим» из Подольска, производящее удобрения и средства для садоводства, производитель ветпрепаратов из Серпухова ООО «НПК «Асконт+» и оборудования для овощехранилищ ООО «Агро Прогресс» из Ступино. Также в число экспонентов вошли: производитель стеклотары из Электростали ООО «Инвестгрупп Атлас», сельскохозяйственной продукции из Ивантеевки ООО «Агроторг» и влагомеров зерна из Пущино ООО «Фирма «Лепта».

Содействие компаниям оказал фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (фонд поддержки ВЭД МО). Фонд организовал для них коллективный стенд, взяв на себя расходы, связанные с участием в экспозиции. Ознакомиться с полным перечнем мероприятий для экспортеров на текущий год можно на сайте фонда.

Фонд предоставляет экспортерам и другие услуги: от консультаций и обучения до компенсации отдельных статей расходов, связанных с экспортной работой. Услуги предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования в рамках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт», а также «Малое и среднее предпринимательство», инициированных президентом России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям региона отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.