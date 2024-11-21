Воробьев запустил в Подмосковье крупное производство чипов, диодов и микросхем

Губернатор Московской области Андрей Воробьев запустил в регионе крупное производство, на котором каждый год будут выпускать 200 млн чипов, 110 млн диодов, транзисторы и микросхемы. Производственный корпус открыли на заводе «Арсенал», который входит в структуру ГК «Промтех», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Продукция предназначается для гражданской авиационной техники, автомобильной электроники и телекоммуникационного оборудования. Это позволит выпускать высокотехнологичные товары взамен иностранных аналогов. Старт новому производству дал Воробьев.

«Знаю, что на заводе очень дружная команда, и мне приятно вместе с вами нажать эту символическую кнопку, которая даст старт производству столь важной продукции. Я очень надеюсь, что микроэлектроника станет конкурентоспособной, будет нести в себе что-то новое. Это очень важно всегда, наш президент говорит, что одним из главных приоритетов России является обеспечение технологического суверенитета. Поэтому мне особенно приятно находиться в кругу тех, кто своими конкретными делами вносит лепту в его достижение. Спасибо вам большое», — сказал глава региона.