Воробьев: все торговые объекты и контейнеры должны соответствовать нормам

Все торговые объекты и логистические контейнеры должны соответствовать санитарным нормам, их владельцы должны платить налоги и не только, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

«Что касается контейнеров, по ним мы действуем с правоохранительным блоком, с судейским сообществом четко, в согласованном режиме. Еще раз: на каждой территории, если у кого-то есть объекты, которые требуют особенного подхода, дополнительного обсуждения — выносите на свою комиссию, как мы сегодня это делали. Спокойно обсуждайте. <...> Объект не должен существовать, если он нелегально находится на земле, не платится аренда, он не соответствует санитарным нормам, не платятся налоги, и, соответственно, трудоустройства людей тоже не видно», – сказал Воробьев.

Он добавил, что если есть возможность и жителям удобно, то или иное НТО можно рассмотреть отдельно.

«Жизнь, как мы все уже понимаем, не простая, а сложная штука. Если где-то объект нужен и востребован, он должен соответствовать всем требованиям: быть модернизирован, выглядеть современно, опрятно, но все должно быть юридически оформлено. Вот о чем я хотел сказать. Плюс все земли Минобороны и «РЖД» мы также сопровождаем», – отметил губернатор.

В среду должно быть подписано соглашение с «РЖД» — это чувствительная тема, заключил Воробьев.