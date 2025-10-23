Воробьев внес в Мособлдуму проект бюджета Подмосковья на 2026-2028 годы

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес проект бюджета на 2026-2028 годы в Московскую областную думу. Депутаты будут прорабатывать все статьи законопроекта после того, как его начнут рассматривать на заседании 30 октября, сообщил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.

Он добавил, что работа предстоит кропотливая: поправки начнут вносить разные комитеты и фракции. Парламентариям предстоит удостовериться, что все статьи бюджета соответствуют целям и задачам региона на 3 года.

Брынцалов добавил, что будут проведены публичные слушания. Благодаря им жители региона получат возможность поделиться собственным мнением. Предложения и замечания собираются затем рассмотреть.

По словам спикера Мособлдумы, новый бюджет — бюджет роста и возможностей, которые получится реализовать, улучшая потенциал региона даже в условиях введения санкций. Доходов запланировано в размере 1,3 трлн рублей, расходов столько же. Это даст возможность выполнить все соцобязательства.

Брынцалов рассказал, что будет развиваться соцсфера. Это касается возведения школ, детских садов, поликлиник. Еще в Подмосковье продолжат поддерживать бизнес, привлекать новые инвестиции в регион.

Он добавил, что сохранится в том числе поддержка бойцов СВО и их семей. Продолжится работа над законодательством, чтобы соблюдать все интересы военнослужащих.

Работа активно проводится по линии филиала фонда «Защитники Отечества», а также Ассоциации ветеранов СВО Московской области. Регулярно организовываются встречи с солдатами, у них спрашивают мнение по тем или иным вопросам. Обсуждаются вопросы реабилитации, трудоустройства, получения льгот, обучения, выплат, подчеркнул Брынцалов.

«Все должно работать и реально помогать нашим героям», — добавил он.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.

