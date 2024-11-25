Воробьев: важно повышать эффективность при использовании бюджетных средств
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В ходе совещания с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о необходимости эффективно расходовать бюджетные средства региона.
«В условиях заметных вызовов, особенно сейчас, мы должны рачительно подходить к трате бюджетных средств ради достижения результата», — сказал Воробьев.
По словам губернатора, такую работу в Подмосковье сейчас ведет каждое министерство.
«Коллеги, я знаю, что на каждом заседании правительства отраслевики смотрят, обсуждают различные трансформации, направленные на повышение эффективности», — добавил Воробьев.
Он также обратился к главам городских округов и поставил задачу, чтобы такая практика закрепилась и на уровне муниципалитетов региона.