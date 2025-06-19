Воробьев: в Волоколамске создадут государственный индустриальный парк «Ориентир»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках ПМЭФ подписал соглашение с гендиректором «СтройМонолитСервис», входящей в Группу компаний «Ориентир», Алексеем Бондарчуком о создании Государственного индустриального парка «Ориентир», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Площадь объекта составит более 60 га. Коммуникации начнут возводить в III квартале этого года. Воробьев отметил, что в Московской области более 70 индустриальных парков, с прошлого года началось строительство таких государственных площадок. Их делают «под ключ»: со всей необходимой инженерной, транспортной, социальной инфраструктурой, боксами, помещениями «Лайт индастриал», которые можно выкупить или арендовать. Здесь же есть места для отдыха, магазины, гостиницы, кафе, МФЦ.

«Планируем, что уже в этом году запустим государственные индустриальные парки в Ленинском, Дмитровском, Раменском, Жуковском округах. В следующем — в Одинцовском. И приступаем к строительству еще трех — в Сергиево-Посадском, Орехово-Зуевском и Волоколамском. „Ориентир“ будет располагаться на важном северо-западном направлении, в 110 км от МКАД и в 5 км от съезда на Новорижское шоссе. Ждем в качестве резидентов высокотехнологичные компании, работающие в разных отраслях промышленности — машиностроении, фармацевтике, производстве потребительских товаров», — рассказал Воробьев.

В Волоколамском округе построят 187 тыс. кв. м индустриальной недвижимости. Это и крупные промышленные блоки, и помещения «Лайт индастриал» для производств. Резидентами «Ориентира» могут стать разные производственные компании и предприятия в сфере высоких технологий. Он будет заполняться резидентами до 2035 года.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

«Качественные площадки являются хорошей технической базой для развития собственных производственных мощностей. К концу года в индустриальном парке будут построены сети электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и хозяйственно-бытового и ливневого водоотведения. А до завершения лета мы выведем на рынок первые 10 га участков. По некоторым участкам уже есть интересанты», — рассказал Бондарчук.

ГК «Ориентир» — один из ведущих девелоперов коммерческой недвижимости в РФ. С 2012 года она реализовала множество крупных проектов для производственных компаний в стране. В числе их клиентов «Золотое Яблоко», «Лента», Ozon, «Мираторг», X5 Group и другие.

Ранее Воробьев сообщал, что в этом году на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) регион планирует заключить соглашения на рекордную сумму — более 300 млрд рублей. Это почти в 2 раза больше, чем годом ранее.

Петербургский международный экономический форум — событие в мире экономики и бизнеса. Он проходит с 1997 года. В 2025 году форум проводится 18 по 21 июня. С 2006 года в нем участвует президент РФ.