Воробьев: в Подмосковье создадут экосистему для развития молочного производства

Соглашение о создании в Сергиево-Посадском округе уникальной экосистемы для развития молочного производства и сельских территорий подписали в рамках ПМЭФ-2025 губернатор Московской области Андрей Воробьев и председатель совета директоров агропромышленного холдинга «Зеленая Долина» Сергей Юдин, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В проекте молочной компании «Дубна», входящей в состав холдинга, пять элементов. Ключевой из них — мегакомплекс молочного направления, аналогов которому нет в РФ. Это животноводческое предприятие полного цикла мощностью почти 39,5 тыс. скотомест. Уникальный по технологичности и масштабу объект появится в Сергиево-Посадском округе. Там будут находиться 17 тыс. фуражных коров. В планах каждый год выпускать 216 тыс. тонн молока, 435 тыс. тонн кормов и выращивать нетелей (12,4 тыс. голов/год). Строительство пройдет в четыре этапа и полностью закончится с учетом полной загрузки в 2030 году.

Формирование экосистемы

«Московская область входит в число лидеров по целому ряду направлений пищевой продукции. Например, много лет у нас первенство в производстве сыра, мороженого, кондитерских изделий, мясных консервов и т. д. В этом году на ПМЭФ подписываем сразу несколько соглашений по линии молочного животноводства», — сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что проект в Сергиево-Посадском округе включает не только создание крупного животноводческого комплекса, где будут рабочие места для 1,2 тыс. специалистов, но и формирование целой экосистемы.

«Инвестор планирует также построить молочный завод глубокой переработки, а мы в свою очередь возместим ему часть затрат на дорожную и энергетическую инфраструктуру. Кроме того, учитывая, что вопрос кадров в сельском хозяйстве требует особого внимания, холдинг „Зеленая Долина“ создаст современный и благоустроенный жилой квартал для сотрудников и их семей, а также экоферму. Это серьезный вклад в инфраструктуру округа. Мы ценим такой комплексный подход, где производство сочетается с заботой о людях», — добавил губернатор.

По его словам, первую очередь строительства мегакомплекса планируется сдать в 2027 году, общий объем инвестиций в данной проект составит около 36 млрд рублей.

Поддержка бизнеса

Еще этот проект предусматривает развитие кросс-функциональной кооперации для поддержки малых форм бизнеса области. Так, планируется помощь небольшим фермам в обеспечении кормами, оказание услуг ветеринарии и воспроизводства и т. д. К указанному этапу компания приступит после выхода мегакомплекса на полную производственную мощность.

«Будущее отрасли, на наш взгляд, в создании единой социально-экономической экосистемы устойчивого развития молочного производства и сельских территорий», — отметил Юдин.

Как он рассказал, подмосковное правительство пригласило компанию для строительства масштабного и технологичного производства молока в Сергиево-Посадском округе. также власти создали все условия для эффективной реализации инвестпроекта при поддержке правительства России.

«Мы ценим оказанное доверие и всестороннюю поддержку на всех уровнях. Сейчас идет формирование земельного банка, обработка почвы, проектно-изыскательские работы и подготовка площадки под застройку. Планируем построить мегакомплекс в 4 очереди, сдавая каждую ежегодно с 2027 до 2030 гг. включительно», — уточнил председатель совета директоров.

Он добавил, что этот проект направлен не только на развитие и повышение эффективности отрасли через строительство передового производства, но еще компания планирует создать отраслевую экосистему иного формата, как пример развития сельских территории и проявления любви и заботы к людям.