Воробьев: в Подмосковье появится производство оборудования для добычи ископаемых

Новое соглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме между правительством Московской области, министерством промышленности и торговли РФ (Минпромторгом) и компанией «Гормаш Глобал». Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Президент России Владимир Путин отмечал, насколько важно все связанное с технологическим суверенитетом страны, крепкой и независимой экономикой. В 2024 года на форуме было подписано соглашение с «Гормаш Глобал» о создании производства горно-шахтного оборудования для подземных работ, отметил губернатор Подмосковья.

«В Солнечногорске построят два завода, и в уже в 2027-м начнут выпуск продукции. Новое соглашение предусматривает создание там же, в Солнечногорске, производственно-сервисного завода по выпуску и капитальному ремонту горно-шахтного оборудования. Будет создано 2 тыс. рабочих мест. Мы уже предоставили инвестору два участка по программе „Земля за 1 рубль“ — 50 га. А после ввода предприятия субсидируем затраты на инженерную инфраструктуру. Планируем организовать и подготовку кадров в одном из наших колледжей», — рассказал Воробьев.

Новый машиностроительный комплекс будет выпускать самую востребованную технику. Ее станут использовать для добычи твердых полезных ископаемых. Речь идет о подземных самосвалах, буровых установках, погрузочно-доставочных машинах. Производственный потенциал завода составляет около 250 машин ежегодно.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сказал, что подписанное соглашение закрепит намерения возвести в Московской области предприятие, которое будет создавать широкую линейку горно-шахтного оборудования. Так получится сделать ключевой вклад в укрепление технологического суверенитета горнодобывающей промышленности. Отрасль — одна из самых важных в экономике России.

Группа компаний «Гормаш Глобал» — один из наиболее крупных продавцов импортного оборудования для проведения подземных горных работ. Благодаря созданию нового производства получится заместить технику заграничных изготовителей.

Учредитель ООО «Гормаш Глобал» Алексей Каширский поблагодарил за поддержку, которую компания получает от Минпромторга РФ и правительства Московской области. На всех этапах реализации ощущается поддержка государства.

Впереди, по словам Каширского, будет нелегкая командная работа. Необходимо учитывать важность внедрения новых технологий в производство. Это поможет укрепить индустриальный и технологический суверенитет РФ.