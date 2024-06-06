Воробьев: в Подмосковье начинают строительство 3 новых индустриальных парков

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе начинаются работы по строительству трех новых индустриальных парков.

«У нас 69 индустриальных парков, и загружены они на 83%, весьма загружены. Поэтому мы начинаем строительство трех следующих индустриальных парков, первый из них — в Ленинском городском округе», — сказал глава региона в интервью на телеканале «Россия-24».

По словам Воробьева, площадь парка в Ленинском округе составит 100 га.

Также губернатор рассказал, что в Подмосковье ввели новый стандарт для индустриальных парков.