Воробьев: в Подмосковье начинают строительство 3 новых индустриальных парков
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе начинаются работы по строительству трех новых индустриальных парков.
«У нас 69 индустриальных парков, и загружены они на 83%, весьма загружены. Поэтому мы начинаем строительство трех следующих индустриальных парков, первый из них — в Ленинском городском округе», — сказал глава региона в интервью на телеканале «Россия-24».
По словам Воробьева, площадь парка в Ленинском округе составит 100 га.
Также губернатор рассказал, что в Подмосковье ввели новый стандарт для индустриальных парков.