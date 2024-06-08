Воробьев: в Подмосковье инвесторы строят предприятия в среднем за 12-18 месяцев

Если раньше традиционно заводы и предприятия на территории Подмосковья строились по 2-3 года, то сейчас инвесторы часто строят эти объекты за 12-18-20 месяцев. Это хороший темп, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В первую очередь такие высокие темы губернатор связывает с легким процессом оформления документов на строительство под бизнес. В регионе этот процесс максимально оцифрован — все можно сделать онлайн.

«Если вы в Московской области что-либо хотите построить, а мы в этом заинтересованы, потому что вы вкладываете деньги, обеспечиваете рабочие места и налоги. Еще если технологии, то вообще замечательно. Мы заинтересованы, чтобы вы, потенциальный инвестор, быстро построили то, что задумали», — сказал Воробьев в ходе ПМЭФ в интервью РБК.

В оформлении документов инвесторам помогает Центр содействия строительства Московской области. Это один большой цифровой офис, куда загружается участок земли. И дальше команда, которая работает в этом офисе, сопровождает от начала до конца все, связанное с подготовкой и выдачей документов, пояснил губернатор.

«Эта услуга бесплатная. Таким образом мы увидели заметный рост количества коммерческой недвижимости, и эту практику дальше тиражируем и максимально продвигаем», — обозначил глава региона.

В Подмосковье сейчас на реализации находятся 4 000 проектов. Это около 700 млрд. рублей инвестиций, заключил Воробьев.