Воробьев: в Подмосковье для бизнеса запустят еще 5 индустриальных парков

Губернатор Московской области Андрей Воробьев 23 декабря подвел итоги года в программе «Подмосковье и национальные цели Президента. Развитие, укрепление, рост». Он рассказал, что в 2025 году власти планируют поддержать бизнес и привлечь в регион новых инвесторов посредством строительства еще 5 новых индустриальных парков.

«Наша задача в следующем году запустить 5 индустриальных парков. Мы про них уже говорили, это территории со всем готовым. Там и электричество, и дороги, и газ, все, что необходимо для начала бизнеса. Даже помещения. Такие проекты мы будем реализовывать. Глобальная задача, чтобы индустриальный парк был в каждом муниципальном округе», — заявил Воробьев.

Глава Подмосковья заявил, что если в каждом муниципальном округе появится свой индустриальный парк, который не будет простаивать, а привлечет средний и малый бизнес, это будет победой.

В настоящее время Подмосковье открыто для бизнеса. Средние и малые предприятия активно развиваются. Об этом свидетельствует тот факт, что четверть региональной экономики как раз приходится на этот сектор бизнеса.

«Сейчас, когда высокая ключевая ставка, но Минпромторг вносит значительный вклад в импортозамещение. У нас 303 проекта, и часть из них уже реализована. Предприятия, которые попадают в эту программу, получают кредиты, стоимость которых от 5 до 8%. Это серьезное преимущество», — добавил Воробьев.

Губернатор также поблагодарил предпринимателей и инвестиционный блок, которые приходят в регион и развивают свой бизнес.