Воробьев: в Подмосковье будут сосредоточены все ключевые элементы роботостроения

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что отраслевая программа поддержки производителей промышленных роботов поможет сосредоточить в Подмосковье все ключевые элементы роботостроения — от выпуска оборудования до разработки программного обеспечения.

Благодаря программе поддержки появятся новые рабочие места. Развитие отрасли в свою очередь даст рост налоговых поступлений, а еще укрепит технологическую независимость всей страны.

Программа поддержки предусматривает для производителей компенсацию до 20% капитальных затрат на строительство, льготную аренду земельных участков в государственных индустриальных парках (1 рубль за 1 кв. метр) или субсидирование 50% арендной ставки в частных индустриальных парках. А для потребителей — инвестиционный налоговый вычет и льготы по налогу на имущество.

«Сейчас у нас работает предприятие по выпуску промышленных роботов компании „КОМИТАС“. В ближайшее время в государственном индустриальном парке „Титан“ начнут строиться еще два завода — „СМТ“ и „Семаргл“», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Предприятия будут производить сварочные роботы, манипуляторы и комплексные решения для автоматизации производств. Между тем еще одну площадку для «Комитас» разместят в ОЭЗ «Ступино Квадрат».