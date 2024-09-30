Воробьев: в день открытия «Гринвуда» подписано 8 соглашений о сотрудничестве

В день торжественного запуска второй очереди бизнес-парка «Гринвуд» в Подмосковье подписано сразу 8 соглашений о сотрудничестве с крупными компаниями, четыре из которых — китайские. На церемонии открытия присутствовал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Новыми резидентами торгово-выставочного комплекса «Гринвуд» стали четыре китайских предприятия: компания «Фаст Раша», которая занимается сервисным обслуживанием и продажей автокомпонентов; «Радуга Цинк Лист» — компания, которая является одной из крупнейших в России по производству оцинкованной стали с полимерным покрытием; «ЛОВТО» — производитель резиновых ковриков для автомобилей (автодилер Xiomi), а также занимающаяся сервисным обслуживанием китайских автомобилей (Xiaomi, Geely, Gac, LiXiang, Zeek»); дистрибьютор дизельных двигателей (ДВС) Dongfeng и Xi’an, запчастей для автобусов Yutong — «КамМакс Дизельно-энергетическая компания».

Резидентами бизнес-парка также стали и российские предприятия: «Сутурн-Р-авто», дилерская «Компания АВК» (Geely, Zeek» и т. д.), «Галогену нет» и «Левел Авто».

«Гринвуд» был запущен в 2010 году. За это время здесь получило развитие большое количество компаний. Сегодня мы присутствуем на открытии II очереди (основного этапа). Это говорит о том, что есть перспективы, есть планы, есть реальные проекты, которые реализуются и здесь, на этой площадке, и на территории Подмосковья, и, конечно, всей страны. Хочу поблагодарить наших лидеров, которые задают тон политическим, дружеским отношениям. Это партнерство позволяет нашим странам развиваться и имеет прекрасные перспективы. Также хочется поблагодарить господина посла, всех руководителей провинций, которые встречают наши делегации, содержательно обсуждая самые актуальные вопросы двухстороннего развития. Мы это очень ценим. Я с удовольствием поздравляю китайских друзей с праздником, который широко отмечается 1 октября в КНР (75 лет со дня образования Республики). Хочу пожелать дальнейшего процветания, развития. Ну, а все, кто работают в Подмосковье, могут всегда и во всем на нас рассчитывать», — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на церемонии открытия второй очереди бизнес-парка.

В торжественном мероприятии также поучаствовали чрезвычайный и полномочный Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй и председатель совета директоров Chengtong International, президент бизнес-парка Сунь Бохуэй.

«За 15 лет, прошедших с тех пор, как компания Chengtong International инвестировала в проект „Гринвуд“, он в полной мере реализовал себя как платформа для эффективного привлечения различных компаний и специалистов. Сейчас в бизнес-парке более 400 резидентов. Россия стала крупнейшим направлением экспорта автомобилей из Китая: с января по август сюда было экспортировано более 700 тыс. машин. Открытие второй очереди бизнес-парка „Гринвуд“ позволит обогатить и улучшить его функции, предоставив китайским автомобильным компаниям современную и комплексную сервисную платформу. Это позволит им успешно выходить на российский рынок, укреплять свои позиции и развиваться здесь, а также придаст новый импульс китайско-российскому сотрудничеству в автомобильной и электромеханической промышленности», — сказал Чжан Ханьхуэй.

Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

«Гринвуд» станет единой платформой для бизнеса, где в одном месте будет сосредоточено несколько направлений: выставка-продажа автомобилей и техники, продажа запчастей, сервисный центр, учебный центр, финансово-юридическая поддержка, сертификация и технические испытания и логистика. Также бизнес-парк будет включать в себя гостиницу, два апартаментных корпуса и офисные помещения общей площадью 136 тыс. квадратных метров. В настоящее время объем привлеченных инвестиций оценивается в 50 млн долларов, будет создано порядка 2 тыс. рабочих мест.

«На протяжении многих лет благодаря личной заботе Посла Чжан Ханьхуэй и Андрея Юрьевича (Воробьева — ред.) китайские компании достигли существенного развития на территории Московской области. Пользуясь случаем, позвольте от имени китайских компаний, работающих на земле Подмосковья, еще раз выразить им глубокую благодарность, а также китайским и российским деловым кругам, предприятиям за многолетнее взаимовыгодное сотрудничество. Вторая очередь бизнес-парка „Гринвуд“ уже привлекла ряд известных российских и китайских брендов, в том числе сегодня состоялась церемония подписания соглашений о сотрудничестве с 8 компаниями», — сказал Сунь Бохуэй.

Первую очередь «Гринвуда» открыли еще в 2010 году в городском округе Красногорск. На данный момент резидентами бизнес-парка являются свыше 400 предприятий из 14 стран, в том числе 180 из Китая. Среди крупнейших: Huawei, Brilliance Auto, Zoomlion, Haier, Sany, Liugong, ICBC, Vivo, China Unicom, Donfeng Motor и другие китайские лидеры отраслей. В 2024 году резидентами стали уже 68 компаний.