Воробьев: стартовало строительство 3-й очереди индустриального парка «Есипово»

«Сейчас первые две очереди заполнены на 100%, поэтому расширение необходимо. Здесь смогут разместить свои производства не только крупные компании, но и предприятия малого и среднего бизнеса», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в текущем году запланированы работы по прокладке инженерных коммуникаций, строительству дорог и развязки для жителей, благоустройство территории. После ввода в эксплуатацию третьей очереди в «Есипове» появится более 2,5 тыс. рабочих мест, а общий объем инвестиций в реализацию проекта составит 1,4 млрд рублей.

Фото - © Telegram-канал Губернатора Московской области Андрея Воробьева Фото - © Telegram-канал Губернатора Московской области Андрея Воробьева Фото - © Telegram-канал Губернатора Московской области Андрея Воробьева Фото - © Telegram-канал Губернатора Московской области Андрея Воробьева

По словам губернатора, в настоящее время у региона уже есть потенциальные резиденты, готовые занять более трети новой территории индустриального парка в Солнечногорске.

Воробьев напомнил, что более подробную информацию о доступных земельных участках для реализации инвестиционных проектов, в том числе в индустриальных парках Московской области, можно найти на региональном Инвестпортале.