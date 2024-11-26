Андрей Воробьев: сопровождение инвестпроектов — норма для властей региона
Фото - © Константин Семенец/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Сопровождение того или иного инвестиционного проекта считается нормой для властей Подмосковья. Особое внимание также уделяется клиентоориентированности, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
«Тебе выгодно вкладывать туда, где есть электричество, газ, дороги, есть рынок и есть люди, которые владеют технологиями. Мне кажется, вот, собственно говоря, почему это и происходит. Ну и я пытался также сказать, что клиентоориентированность, то есть сопровождение того или иного проекта, мы считаем нормой в своей деятельности», — сказал Воробьев.
Ранее губернатор Московской области заявил, что в регионе созданы комфортные условия для инвесторов по открытию бизнеса и производств.
«У всех наших регионов есть особые экономические зоны и индустриальные парки. И все мы пониманием, что привлечение малого, крупного высокотехнологичного бизнеса проходит легче, когда инвестор приходит на все готовое», — сказал Воробьев.