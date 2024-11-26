«Тебе выгодно вкладывать туда, где есть электричество, газ, дороги, есть рынок и есть люди, которые владеют технологиями. Мне кажется, вот, собственно говоря, почему это и происходит. Ну и я пытался также сказать, что клиентоориентированность, то есть сопровождение того или иного проекта, мы считаем нормой в своей деятельности», — сказал Воробьев.

Ранее губернатор Московской области заявил, что в регионе созданы комфортные условия для инвесторов по открытию бизнеса и производств.

«У всех наших регионов есть особые экономические зоны и индустриальные парки. И все мы пониманием, что привлечение малого, крупного высокотехнологичного бизнеса проходит легче, когда инвестор приходит на все готовое», — сказал Воробьев.