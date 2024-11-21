Воробьев: «Промтех» построит еще один завод для развития гражданской авиации

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что группа компаний «Промтех» в ближайшие 3 года построит еще один завод по производству продукции для гражданской авиации. Поэтому предприятию требуются квалифицированные кадры.

На заводе «Арсенал», принадлежащем «Промтеху», запустили новый производственный корпус. Здесь будут работать над созданием продукции для гражданской авиации, а также производить автомобильную электронику и телекоммуникационное оборудование. Это примерно 200 млн чипов, более 110 млн диодов, транзисторов и микросхем в год.

«В ближайшие 3 года ждем, что собственник — группа „Промтех“ — построит еще один завод. Там будут производить продукцию для гражданской авиации», — написал Воробьев в Telegram-канале.

Власти стараются оказывать поддержку таким проектам. В этот раз на создание производственного корпуса в «Арсенале» средства выделил Фонда развития промышленности Московской области.

Также Воробьев отметил, что завод активно сотрудничает с Одинцовским техникумом по программе «Электроника, радиотехника и системы связи». Сейчас на предприятии работают уже 28 его выпускников. По целевым направлениям «Арсенал» сотрудничает с МГТУ им. Баумана, НИЯУ МИФИ, НИТУ МИСИС.