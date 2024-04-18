Воробьев: программа Минпромторга по импортозамещению востребована в Подмосковье

Программа Минпромторга РФ по импортозамещению является очень востребованной в Московской области, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Все эти проекты реализуются, в том числе по программе импортозамещения. Предоставляют льготные кредиты, где-то 3%, где-то 5%. Это правительственная минпромторговская программа. Она очень востребована», — заявил глава Подмосковья в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Воробьева, программа позволяет компаниям при высоких ставках рефинансирования реализовывать проекты.

Также благодаря программе фирмы могут делать проекты экономически целесообразными и окупаемыми.