Воробьев: продолжим внедрять технологии «1С» для роста эффективности управления

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион продолжит внедрять технологии «1С» для повышения эффективности госуправления. Он и директор компании Борис Нуралиев подписали соглашение о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

По словам Воробьева, в Московской области большое внимание уделяют цифровизации. Власти стремятся внедрять умные и современные решения, которые помогают делать многие процессы проще и быстрее.

В этом плане хорошо зарекомендовали себя системы «1С». Они способны гибко адаптироваться под конкретные задачи бизнеса и органов госвласти.

«Подписанное сегодня соглашение позволит нам расширить возможности использования инновационных решений компании в самых разных сферах и сделать госуправление еще эффективнее», — сказал губернатор.

Компания «1С» специализируется на разработке, дистрибьюции, издании и поддержке программного обеспечения. Она работает через широкую партнерскую сеть: более 10 тыс. организаций-партнеров в 30 странах. Платформа позволяет обеспечивать гибкость, масштабируемость и производительность программ.

Одна из самых известных разработок — система программ «1С: Предприятие» для автоматизации управления, учета и других бизнес-процессов предприятий реального сектора экономики и государственных организаций. Ее, а также сопутствующие сервисы ежедневно используют более 1,6 млн организаций.

«У нас давние и плодотворные отношения с Московской областью. Наиболее крупный проект — это создание облачной системы централизованного бухгалтерского учета и расчета заработной платы на технологиях 1С», — отметил Нуралиев.