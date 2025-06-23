Воробьев поручил сохранять позиции среди лидеров в рейтинге инвестпривлекательности

«Мы (Подмосковье — ред.) заняли третье место, первое — Москва, второе — Татарстан и Нижний Новгород. Ключевая задача — это стабильно держаться в тройке лидеров. Каждый год мы должны открывать новые программы», — сказал глава региона во время совещания с руководителями министерств и главами муниципалитетов.

Московская область заняла третье место рейтинга инвестпривлекательности регионов России, подготовленного агентством стратегических инициатив (АСИ). Результаты презентовали в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). В регионе создана самая развитая инфраструктура в стране — это 6 ОЭЗ и 72 индустриальных парка. Кроме того, продолжается работа над новыми форматами индустриальных площадок.

Подмосковье четвертый год подряд занимает место в тройке лидеров в рейтинге инвестиционной привлекательности по версии АСИ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все контракты, которые регион подписывает на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), находят отражение в различных производствах на территории области.

«Когда звучат эти большие цифры, всегда возникает у скептика <…> вопрос, насколько реальна их реализация? Вот каждый год мы подписываем контракты и видим, что 8 из 10 реализуются. То есть все, что подписываем громогласно здесь, соответственно находит подтверждение в заводе, фабрике, производстве тех или иных технологичных продуктов. Разных продуктов: и сельхоз-, и промышленных — в 80% случаев», — сказал Воробьев.