Воробьев подписал соглашение с Роскачеством о поддержке подмосковных компаний

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и руководитель Роскачества Максим Протасов подписали соглашение о сотрудничестве на полях XXVIII Петербургского международного экономического форума. Главной целью сотрудничества будет помощь региональным компаниям, а также повышение качества их продукции, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья.

«Мы уделяем особое внимание качеству всего, что производится, создается на территории Московской области, и стараемся делать так, чтобы жители были довольны приобретаемыми товарами и услугами. Соглашение, которое подписываем сегодня на ПМЭФ, поможет вывести эту работу на новый уровень. Оно касается как пищевой безопасности, так и, например, сферы туризма — то есть самых разных направлений. Подмосковным предпринимателям доступен целый комплекс мер поддержки, а теперь вместе с Роскачеством мы также будем помогать им с получением сертификации, что, в свою очередь, позволит расширять рынки сбыта. Потенциал для продвижения точно есть — как внутри страны, так и за ее пределами», — рассказал Воробьев.

Знак качества

В рамках заключенного соглашения товары из Подмосковья станут объектом веерных исследований, которые проводит Роскачество. Информирование населения о качестве продукции в региональных и федеральных магазинах является одной из ключевых задач данной инициативы. Соглашение также направлено на создание сообщества потребителей, делающих осознанный выбор.

Продукция высшего качества получит отметку государственного знака качества, а это, в свою очередь, откроет перспективы для ее продвижения как на отечественном, так и на международном рынке.

В будущем в Подмосковье появится региональный конкурс на качество продукции и делового совершенства по модели аналогичной премии правительства РФ. У подмосковных компаний также появится возможность участвовать в федеральной премии.

«Это соглашение даст дополнительный импульс для улучшения качества жизни жителей Московской области. Взаимодействие с Роскачеством откроет для Подмосковья дополнительные возможности в производстве и продвижении своих товаров и услуг на федеральном и международном уровнях, а также улучшении бизнес-процессов и эффективности деятельности предприятий и организаций региона», — рассказал руководитель Роскачества Максим Протасов.

По словам Протасова, особое внимание будет уделяться добровольной сертификации органической, «зеленой», веганской и халяльной продукции предприятий субъекта. Также Роскачество будет сотрудничать по вопросам пищевой безопасности и в том числе обучать предприятия принципам ХАССП.