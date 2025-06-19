Воробьев подписал соглашение с «Билайном» о сотрудничестве в сфере ИТ в регионе

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор «Билайна» Сергей Анохин подписали соглашение в рамках ПМЭФ-2025, по которому продолжат развивать сотрудничество в сфере информационных технологий, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

«„Билайн“ — наш давний партнер, и подписанное сегодня соглашение открывает для обеих сторон новые возможности по развитию информационно-телекоммуникационных технологий в Подмосковье. Во-первых, мы продолжим повышать доступность мобильной связи в регионе, особенно на территории новых жилых кварталов», — сказал Воробьев.

По его словам, во-вторых, в регионе реализуется несколько проектов цифровой трансформации в здравоохранении, которые позволят повысить качество медуслуг, оптимизировать процессы управления в медучреждениях.

«Например, наши партнеры намерены создать единую цифровую систему с применением искусственного интеллекта для тех, кто занимается диагностикой онкологии. Это объединит исследования десятка лабораторий в единый цифровой контур, и у врачей будет удаленный доступ к ним. Все это ускорит процесс обследований и повысит его точность», — добавил губернатор.

ИИ в диагностике

Проект по созданию единого цифрового контура патоморфологических исследований объединит в себе 58 лабораторий, обеспечит сквозную автоматизацию, применение телепатологии, ИИ в диагностике онкозаболеваний. У докторов появится удаленный доступ к данным на специальной цифровой платформе.

Реализация этого проекта поможет уменьшить срок обследования с 16 до 13 дней и повысить его точность, а еще решить кадровый дефицит узких специалистов за счет возможности удаленного формата работы.

Технологические решения

«Билайн» входит в топ-4 игроков телеком-рынка РФ и оказывает свыше 70 услуг для бизнеса и частных клиентов. Его розничная сеть лидирует по качеству обслуживания в сотовом ретейле и сегодня включает в себя более 5 тыс. салонов связи. Компания активно инвестирует средства в развитие сети, 74% населения в 81 регионе страны имеют доступ к 4G. По плану ведутся работы по запуску новейшей 5G-ready сети связи.

«„Билайн“ на протяжении многих лет активно взаимодействует с правительством Московской области в сфере цифровых технологий. Заключение данного соглашения представляет собой вполне логичный шаг, который укрепляет наши отношения», — сказал Анохин.

Он уточнил, что компания видит значительный потенциал в разработке технологических решений для автоматизации инфраструктуры Подмосковья и ее населенных пунктов, что поспособствует дальнейшему росту качества жизни жителей.

«„Билайн“, со своей стороны, направляет ресурсы на создание „умных“ продуктов и модернизацию собственных сетей связи. Мы готовы делиться своим опытом внедрения новых телекоммуникационных сервисов и технологий, чтобы способствовать повышению инвестиционной привлекательности регионов», — заключил гендиректор.