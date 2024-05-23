Воробьев: Подмосковье развивает сотрудничество с Андижанской областью Узбекистана

Встреча прошла в преддверии Совета регионов России и Узбекистана в Ташкенте, который на днях посетит российский президент Владимир Путин. В мероприятии также будет принимать участие делегация Подмосковья.

Главы регионов обсудили развитие особых и специальных экономических зон, привлечение инвестиций, обмен опытом, а также развитие экспорта и импорта.

«Мы рады приветствовать наших узбекских друзей накануне большого государственного визита. У нас состоялись очень плодотворные переговоры по взаимному обмену, инвестициям и всему тому, что очень важно для развития наших регионов», — сказал Воробьев.

Он поблагодарил Абдурахманова и выразил надежду на дальнейшее развитие отношений во всех ключевых для обоих государств направлениях.

В свою очередь глава Андижанской области поблагодарил за теплый прием и отметил, что будет ждать Воробьева в столице Узбекистана.

Узбекская делегация в ходе встречи заинтересовалась изучением подмосковного опыта Light Industrial. Речь идет о готовых производственно-складских площадях для быстрого старта деятельности, инфраструктуре, гибких условиях аренды и возможности покупки.

Узбекская сторона планирует ознакомиться с одним из лучших примеров реализации проекта, который расположен в индустриальном парке «Есипово» городского округа Солнечногорск.

Узбекистан является одним из ключевых партнеров для Подмосковья. Республика занимает 11-е место среди всех торговых партнеров и 4-е среди стран СНГ. По итогам прошлого года товарооборот вырос на 6,5%. Московская область экспортирует в Узбекистан медикаменты, товары из стали, древесину и изделия из нее. По стоимости товаров экспорт превышает объемы импорта из Узбекистана почти вдвое.

В 2023 году «Щелково Агрохим» открыл производство в Самарканде. Подмосковное предприятие является одним из главных производителей средств защиты растений в РФ. К 2025 году производитель планирует на четверть обеспечить рынок Узбекистана пестицидами, необходимыми в АПК. Подмосковная компания «Инфаприм», которая выпускает детское питание, заинтересована в локализации проекта в Ташкентской особой экономической зоне (ОЭЗ).