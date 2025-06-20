Воробьев: Подмосковье подписало соглашение с МТС о развитии IT-инфраструктуры

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на полях ПМЭФ подписал соглашение с гендиректором МТС Инессой Галактионовой. Власти совместно с компанией продолжат развивать телекоммуникационную и IT-инфраструктуру, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Воробьев подчеркнул, что МТС на телекоммуникационном рынке Московской области и всей России является одним из основных игроков, обеспечивающих жителей, а также важнейшие социальные и инфраструктурные объекты надежными услугами связи. Губернатор видит заметные результаты сотрудничества, поэтому подписывает очередное соглашение.

«МТС планирует запустить в Наро-Фоминске большой дата-центр, а также провести комплексную цифровизацию наших государственных индустриальных парков, которые мы строим для бизнеса в формате „все включено“. Другие направления — интеллектуальная платформа с датчиками, которые мы устанавливаем, чтобы мониторить температуру и давление в наших котельных. Скоростной бесперебойный мобильный интернет на федеральных трассах, в данном случае на Южно-Лыткаринской автодороге. И, конечно, МТС продолжит развивать и улучшать качество связи на территории региона, строя новые линии», — рассказал Воробьев.

Что будет сделано МТС

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Модульный дата-центр в Наро-Фоминском городском округе положительно повлияет на скорость, качество и доступность услуг связи не только в Подмосковье, но и в ЦФО. В том числе будет создана ИКТ-инфраструктура для пяти из восьми государственных индустриальных парков, которые в скором времени появятся в регионе.

Базовые станции для бесперебойного покрытия услугами связи появятся вдоль Южно-Лыткаринской автодороги протяженностью 45 км. Продолжится установка датчиков на подмосковных котельных. В случае отклонения о нормы работы теплоносителя, инженерам приходят оперативные оповещения. В планах также модернизация общедомовых приборов учета не только в МКД, но и на социально значимых объектах.

Компания будет использовать сервисы геоаналитики и подсказывать оптимальные решения при строительстве объектов, в том числе транспортной инфраструктуры, а также при создании рекреационных и туристических зон. В планах и внедрение отечественных решений компании для деловых коммуникаций, телемостов, онлайн-конференций и прямых линий.

Инвестиции МТС в Подмосковье

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Галактионова отметила, что МТС активно развивает телекоммуникационную и цифровую инфраструктуру Подмосковья. Компания расширяет покрытие и улучшает качество связи, внедряет современные IT-решения там, где это необходимо пользователям, — в жилых районах, на объектах социально-культурного назначения, транспорта, промышленности, науки.

«С 2013 года мы подписываем с правительством Московской области уже третье соглашение о развитии телеком-инфраструктуры. На этот раз в рамках сотрудничества МТС инвестирует до 2030 года включительно около 7 млрд рублей в семь проектов, включая строительство крупного ЦОД в Наро-Фоминске, обеспечение связью Южно-Лыткаринской автодороги, масштабирование системы мониторинга сетей теплоснабжения в подмосковных городах и цифровизацию государственных индустриальных парков. Кроме того, компания продолжит работу по расширению и модернизации сетей связи, тем самым улучшая качество жизни людей и внося вклад в социально-экономическое развитие региона», — рассказала Галактионова.