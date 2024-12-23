сегодня в 13:50

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем обращении по итогам 2024 года рассказал, что Подмосковье занимает лидирующие позиции по экспорту продукции агропромышленного комплекса.

«По закрытым грунтам мы в двойке лидеров, по сырам — лидеры», — отметил губернатор.

Также регион занимает лидирующие позиции в экспорте кисломолочных продуктов.

Губернатор добавил, что мощности по переработке молока в Подмосковье за год составил 3 млн 700 тыс. тонн, а объем производства — 720 тыс. тонн.

Воробьев также рассказал, что Подмосковье является заметным игроком по внедрению искусственного интеллекта, по цифровым решениям в промышленности. Все это также облегчает и управление территориями.