Воробьев: Подмосковье должно удерживать позицию в удобстве цифры для бизнеса

«В следующем году нужно быть заметным игроком в части предоставления ТУ (технические условия — ред.), ГПЗУ (градостроительный план земельного участка — ред.), и прочих важных мероприятий, а наши цифровики должны это все максимально удобно цифровать для предоставления услуг», — отметил Воробьев в ходе совещания с руководителями ведомств и главами муниципалитетов.

Ранее Воробьев на Съезде министров экономики субъектов РФ заявил о важности поддержки президента и федерального правительства. По его словам, именно она позволяет развивать экономику региона.

«Сегодня мы понимаем, что привлечение и малого, и высокотехнологичного крупного бизнеса всегда легче, когда инвестор приходит на все готовое. Это и дороги, и то, что позволяет ему буквально в одно касание начать строить свое производство или просто заехать в уже готовое помещение в формате «Лайт Индастриал». Все эти решения, которые были приняты правительством РФ при поддержке нашего президента, очень важны. Видим, что они работают и приносят результат», — заявил Воробьев.

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