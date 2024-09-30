Воробьев: почти 8% товарооборота между Китаем и Россией дает Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что почти 8% товарооборота между Китаем и Россией дает Подмосковье — это 18,5 млрд долларов за прошлый год.

Регион сотрудничаем с Китаем на протяжении 15 лет.

«За это время в бизнес-парке «Гринвуд» создано 12 тыс. рабочих мест — еще 2 тыс. даст вторая очередь», — отметил Воробьев в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что КНР для Подмосковья является ключевым внешнеторговым партнером: страна на 1 месте по общему объему товарооборота, первый по импорту и третий по экспорту.

Подмосковье продолжит развивать инфраструктуру вместе с китайскими партнерами. Речь идет как о «сухих портах», так и о самом «Гринвуде».

Резидентами бизнес-парка стали более 400 компаний из 14 различных стран, 180 из них — китайские. В 2024 году еще 68 компаний, в том числе 13 китайских, выбрали «Гринвуд» в качестве площадки для своего бизнеса.