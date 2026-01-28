Воробьев поблагодарил ГД и Совфед за принятие закона о нестационарной торговле

Предложенный губернатором Московской области Андреем Воробьевым законопроект о размещении нестационарных торговых объектов (НТО) на частных земельных участках был сначала принят в Госдуме, а затем утвержден Советом Федерации. Теперь такие объекты можно устанавливать только в местах, согласованных с органами местного самоуправления. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Действие закона начнется осенью, однако у владельцев уже открытых НТО будет 3 месяца, чтобы подать заявление. В течение этого времени они смогут торговать без включения в схемы размещения, утвержденные муниципалитетом. Кроме того, вводится новый термин — мобильный торговый объект. Им будут обозначать автолавки, автомагазины, прицепы и цистерны. Подобные объекты можно будет размещать в нескольких местах, при этом необходимо указать период их нахождения в каждой точке.

«Губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев инициировал этот законопроект, на мой взгляд, очень правильный и очень важный. В каждом регионе должен быть порядок. Что касается мобильной торговли, это тоже относилось к полномочиям субъекта Федерации, а теперь закреплено законом, потому что лоббисты пытались продвинуть другую философию. Сейчас все точки расставлены», — сказала председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

В Подмосковье работает свыше 138 тыс. предприятий торговли, из них 15% — это нестационарные торговые объекты. Речь идет о различных палатках, павильонах, ларьках и т. д. При этом 2/3 установлены на частной земле и только 1/3 — на государственной или муниципальной.

Андрей Воробьев отметил, что принятый закон очень важен. Он выразил благодарность Госдуме и Совету Федерации за поддержку данной инициативы.

«Во всей нашей большой стране есть культура нестационарных торговых объектов, и каждый регион, его жители заинтересованы, чтобы, во-первых, это радовало глаз, выглядело эстетично, и второе — соблюдались санитарные нормы, все соответствовало сертификату качества. И те, кто работает в нестационарной торговле, должны это делать законно», — заявил губернатор.

Он добавил, что в свое время обращался к президенту РФ Владимиру Путину за поддержкой этого закона для того, чтобы такой порядок был в каждом городе страны.

«Сегодня парламент поддержал, это говорит о том, что мы, регионы, имеем возможность при поддержке президента и дальше менять то, на что есть запрос у наших жителей», — подчеркнул глава Подмосковья.

