Воробьев отметил преимущество диверсифицированной экономики в Домодедове

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время рабочей встречи с главой городского округа Домодедово Евгенией Хрусталевой отметил преимущество диверсифицированной экономики. Он подчеркнул, что при разных источниках дохода есть и рабочие места, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Хрусталева рассказала главе региона, что сейчас в округе реализуется 26 крупных инвестпроектов. Общий объем инвестиций составил около 141,5 млрд рублей. Это позволит создать 22,4 тыс. рабочих мест.

«Хорошо, что экономика диверсифицированная, есть разные источники дохода, а значит и рабочие места. Мы должны дорожить каждым предприятием — и большим, и малым. Тогда у нас все получится!» — отметил губернатор.

Сейчас в Домодедове строят два оптово-распределительных центра — «Сладкая жизнь» (4,5 млрд руб., 1 тыс. рабочих мест) и «Напитки Очаково» (5,2 млрд руб., 500 рабочих мест). Первое предприятие откроют уже в этом году, второе — в 2026 году.