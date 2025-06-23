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Воробьев: нужно проработать удобные сервисы для бизнеса на благоустроенных территориях

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона призвал продолжать создавать комфортные условия для бизнеса на благоустроенных территориях региона.

«Возвращаясь к малому бизнесу, там, где проведено благоустройство, я попрошу проработать удобные сервисы, чтобы все соответствовало комфортному отдыху наших жителей», — сказал Воробьев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал глав муниципалитетов и директоров парков проследить, чтобы места отдыха соответствовали стандартам.

Также глава региона подчеркивал важность привлечения собственных ресурсов региона для развития сильной экономики. Он назвал это важной и чувствительной работой.