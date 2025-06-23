Воробьев: нужно предусмотреть спецусловия для компаний, использующих роботов

В Подмосковье нужно рассмотреть введение ряда особых условий для компаний, которые намерены использовать роботов в работе, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы встречались с тремя компаниями, которые занимаются промышленным изготовлением роботов, предполагается как само их изготовление, так и производство их софта», — сказал губернатор во время совещания с руководителями министерств и главами муниципалитетов.

Он отметил, что нужно предусмотреть комфортные условия для компаний, которые планируют функционировать в Подмосковье и использовать роботов в работе.

Воробьев добавил, что в первую очередь речь идет о роботах, работающих в логистических центрах. Их количество преобладает в стране. Также глава Подмосковья напомнил, что на распределительном центре в Электростали работает около 6 тыс. сотрудников.