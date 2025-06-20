Воробьёв: новые мощности позволят выпускать детали для самолетов в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал РБК о масштабном проекте по созданию современного производства авиационных компонентов в регионе.

В Ленинском городском округе появится новый промышленный комплекс площадью 20 тысяч квадратных метров, который дополнит существующие мощности в Домодедово.

«Сейчас наши специалисты работают на полутора тысячах квадратных метров в Домодедово, но но они совершают экспансию, 20 тысяч метров они построят в Ленинском городском округе», — отметил губернатор.

На новом производстве будут изготавливать высокотехнологичные компоненты для авиации, включая лопатки двигателей, элементы шасси и другие детали из специальных сплавов.

Как подчеркнул Воробьёв, предприятие уже обеспечено значительным объёмом заказов и будет выпускать продукцию как для отечественных, так и для зарубежных воздушных судов.