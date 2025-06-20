Воробьёв: новые мощности позволят выпускать детали для самолетов в Подмосковье
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал РБК о масштабном проекте по созданию современного производства авиационных компонентов в регионе.
В Ленинском городском округе появится новый промышленный комплекс площадью 20 тысяч квадратных метров, который дополнит существующие мощности в Домодедово.
«Сейчас наши специалисты работают на полутора тысячах квадратных метров в Домодедово, но но они совершают экспансию, 20 тысяч метров они построят в Ленинском городском округе», — отметил губернатор.
На новом производстве будут изготавливать высокотехнологичные компоненты для авиации, включая лопатки двигателей, элементы шасси и другие детали из специальных сплавов.
Как подчеркнул Воробьёв, предприятие уже обеспечено значительным объёмом заказов и будет выпускать продукцию как для отечественных, так и для зарубежных воздушных судов.