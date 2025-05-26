Воробьев: малый и средний бизнес играет одну из ключевых ролей в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил бизнесменов региона с Днем российского предпринимательства. Он уточнил, что бизнес создает рабочие места, запускает идеи, берет на себя ответственность и двигает экономику области вперед.

«У нас в Подмосковье малый и средний бизнес — более 1,4 млн субъектов МСП и самозанятых — играет одну из ключевых ролей: он формирует значительную часть валового регионального продукта (25%), пополняет бюджет области и обеспечивает занятость почти 2 млн человек — в этом секторе у нас работает практически каждый четвертый житель области», — сказал губернатор.

По его словам, в крупных и средних подмосковных промпредприятиях, которых в регионе всего 1,5 тыс., работают 500 тыс. человек.

Глава Подмосковья подчеркнул, что власти активно поддерживают бизнес. В регионе для него создают условия для расширения и модернизации. Одним из важных инструментов помощи предпринимателям стало предоставление земельных участков по льготным программам.

Как уточнил Воробьев, с начала текущего года местным предпринимателям передано 54 земельных участка общей площадью более 731 га. Они были предоставлены в аренду без проведения торгов. Земля находится в Одинцове, Шатуре, Наро-Фоминске, Домодедове и Чехове. Общий объем инвестиций в осуществление проектов на указанных участках — 14 млрд рублей. Также там появятся около 1 тыс. новых рабочих мест.