Воробьев: крупный животноводческий комплекс построят в Подмосковье в 2027 году

Крупный животноводческий комплекс на 3 тыс. фуражных коров построят в Серебряных Прудах. Сельхозпредприятие «Нива» планирует производить 32 тыс. тонн молока ежегодно, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Соответствующее соглашение в рамках XXVIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент агрохолдинга «ОСП агро», в который входит СП «Нива», Игорь Исаев. Реализация данного проекта запланирована на II квартал 2027 года.

«Строительство животноводческого комплекса на 3000 голов в Серебряных Прудах — очередной этап по возрождению сельскохозяйственного предприятия „Нива“», — сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что за прошедшие 3 года новый инвестор вложил более 1,1 млрд рублей в ремонт производственных площадок, которые находились в плачевном состоянии. Теперь здесь отремонтированы помещения и проведено техническое переоснащение.

По словам главы региона, на сегодняшний день на сельскохозяйственном предприятии работает около 800 человек, преимущественно это местные жители. Реализация проекта позволит создать в муниципалитете 60 новых рабочих мест.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

В марте 2022 года агрохолдинг «ОСП агро» стал владельцем СП «Нива». За это время на предприятии были проведены масштабные работы по восстановлению инфраструктуры. В частности, были отремонтированы помещения для содержания телят на 500 голов, а также навесы для крупного рогатого скота на 600 голов.

Помимо этого, были построены 8 силосно-сенажных траншей и проведены работы по ремонту гаражного комплекса с административными зданиями. Для обеспечения производственного процесса было закуплено более 30 единиц техники и прицепного оборудования. Также были проведены работы по асфальтированию и бетонированию производственных площадок.

Строительство нового животноводческого комплекса планируется на земельном участке площадью 80,5 га. Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит 3 млрд рублей.

Президент агрохолдинга «ОСП агро» Игорь Исаев поблагодарил губернатора Андрея Воробьев, правительство Подмосковья и Минсельхоз РФ за большое количество мер региональной и федеральной поддержки. С выходом нового комплекса на проектную мощность производство молока в СП «Нива» увеличится в 4,5 раза.