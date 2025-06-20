Воробьев: компания H&N расширит производство молочной продукции в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор АО Health & Nutrition Якуб Закриев в рамках ПМЭФ-2025 подписали соглашение о том, что компания расширит производство молочной продукции в Подмосковье, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Московская область является лидером в стране по производству кисломолочной продукции. Она ежегодно старается наращивать темпы. Компания Health & Nutrition выпускает широкий ассортимент молочной продукции под брендами «Простоквашино», «Актибио», Actimuno, «Растишка», «Тема», «Даниссимо», «Биобаланс», «Актуаль», а также альтернативные напитки на растительной основе Planto.

«В следующем году компания планирует расширить производство греческого йогурта в Чехове на 6 тысяч тонн в год. Кроме того, в планах установить новое и модернизировать существующее оборудование, чтобы оптимизировать процесс сгущения сыворотки, а также комплексно автоматизировать и роботизировать производство. Общий объем инвестиций в проект — порядка 390 млн рублей», — сказал губернатор.

В г. о. Чехов находится флагманский завод компании, который является крупнейшим молочным производством в России. С 2024 года на предприятии уже реализуются крупные инвестиционные проекты. Наращиваются мощности технологического оборудования по производству йогурта «Простоквашино Греческий».

Объем производства на заводе только за прошлый год составил 263,8 тыс. тонн (+14% в сравнении с 2023 годом). Сейчас его мощность позволяет перерабатывать 1100 тыс. тонн молока в сутки. Кроме того, на территории предприятия расположен еще один завод, где разрабатываются и тестируются новые продукты, некоторые из которых потом запускают в промышленное производство на других заводах Health & Nutrition.

«Наша компания высоко ценит возможность работать в Московской области, ведь это крупнейший логистический и транспортный узел России. Близость к Москве обеспечивает удобные поставки сырья и дистрибуцию продукции по всей стране. В регионе созданы все условия для бизнеса», — отметил Закриев.

Еще один проект компании — по налаживанию процесса сгущения сыворотки, чтобы в дальнейшем использовать ее в пищевой промышленности. Она также хочет внедрить автоматические палетайзеры, погрузчики и роботизировать концевые участки фасовочных линий.