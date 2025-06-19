Воробьев: II очередь производства средств гигиены и косметики запустят в Ступине

Вторую очередь производства средств гигиены полости рта, косметики и интердентальной продукции запустят в городском округе Ступино, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

ГК «Диарси» является одним из лидеров в области разработки и производства инновационной продукции по уходу за полостью рта, косметики, медицинских изделий для ранозаживления. Группа производит продукцию под брендами R.O.C.S., IVOMED, «Герпенокс», «Аргакол».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и гендиректор компании «ЕВРОКОСМЕД-Ступино» (ГК «Диарси») Александр Карпов на полях ПМЭФ-2025 подписали соглашение о строительстве производственно-складского комплекса.

«Сегодня „ЕВРОКОСМЕД-Ступино“ выпускает на заводе в Подмосковье более 100 наименований продукции под брендом R.O.C.S. Строительство нового производственно-складского комплекса — еще один проект импортозамещения, общий объем инвестиций в который составит порядка 2,5 млрд рублей», — сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что компания планирует развивать технологии и наращивать экспортный потенциал. На сегодняшний день продукцию компании «ЕВРОКОСМЕД-Ступино» поставляют в страны СНГ, Турцию, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Чили и т. д.

По словам главы региона, под строительство уже подобран участок площадью 5 га. Проект будет реализован в течение 7 лет. Создание нового производства позволит обеспечить регион более чем 250 рабочими местами.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

На сегодняшний день в Подмосковье уже работают два производственные площадки ГК «Диарси». Также на базе «ЕВРОКОСМЕД-Ступино» запущена линия для производства собственных компонентов.

После реализации проекта на новом производстве будут выпускать зубные пасты и щетки для детей и взрослых, ополаскиватели для полости рта, косметику и профессиональные средства для ухода за зубами, такие как укрепляющие и чувствительные гели. Общий объем производства составит более 131 млн единиц продукции ежегодно.

Как рассказал гендиректор «ЕВРОКОСМЕД-Ступино» Александр Карпов, основываясь на успешном опыте взаимодействия с правительством Московской области и благоприятной инвестиционной среде, компания планирует расширение производства в регионе. Для этого попросили предоставить дополнительный земельный участок для строительства новых производственных корпусов, чтобы значительно увеличить выпуск продукции и расширить мощности по производству высокотехнологичных компонентов.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2025) проходит с 18 по 21 июня.