Воробьев и Греф подписали соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ-2025

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф на полях XXVIII Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве. Теперь регион совместно со Сбером будет внедрять ИИ-технологии в разных сферах, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья.

В рамках партнерства Сбер и Подмосковье будут внедрять и тестировать инновационные технологии в сфере здравоохранения.

«Мы очень ценим наше партнерство с командой Германа Оскаровича Грефа. В 2023 году здесь же, на полях форума, мы подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития технологий ИИ, а в 2024-м — по развитию импортозамещающих и ESG-проектов», — рассказал Воробьев.

По его словам, новый совместный проект очень важен для скорости оказания медицинской помощи и точности диагноза.

«В приложение на основе ЕМИАС хотим зашить AI-помощника Сбера, который будет расшифровывать лабораторные анализы. Если есть отклонения — ИИ даст рекомендации простым и понятным языком. Например, при повышенном холестерине посоветует, как изменить питание. А в следующем году добавим интерактивный чат-бот для консультаций. Можно будет рассказать о том, что беспокоит по здоровью, а нейросетевая модель Сбера GigaChat предложит варианты. Это, конечно, не заменит врача, но мы видим потенциал для разгрузки наших поликлиник от рутинной работы — это снимет до 1 млн очных визитов. То есть любые легкие вопросы жители смогут решить самостоятельно, без необходимости записываться на прием», — отметил Воробьев.

О новых технологиях

В 2025 году жители Московской области смогут пользоваться умным помощником, который автоматически расшифрует результаты анализов в мобильном приложении. Это предусмотрено новым партнерским соглашением между Подмосковьем и Сбером.

Сотрудничество направлено на внедрение цифровых технологий и искусственного интеллекта для повышения качества и доступности медицинских услуг. Кроме мобильного помощника, будет работать Диагностический ассистент от СберМедИИ, который поможет врачам анализировать электронные медкарты и ставить диагнозы.

«Искусственный интеллект ускоряет и упрощает доступ пациентов к медицинской помощи, повышает точность постановки диагноза и протокола лечения, а врачам дает эффективные инструменты и высвобождает их время для работы с пациентами. Вместе с правительством Московской области мы будем разрабатывать, тестировать и внедрять технологии дистанционного мониторинга, цифровых помощников и другие решения на базе искусственного интеллекта, помогающие заботиться о здоровье каждого жителя Подмосковья», — отметил Греф.

Какие задачи уже решает ИИ в Подмосковье

В настоящее время в регионе уже упрощают взаимодействие между разными службами. Например, социальные работники получили ограниченный доступ к Единой медицинской информационно-аналитической системе. Благодаря этому людям больше не нужно приносить те же самые документы на бумаге.

Искусственный интеллект помогает специалистам анализировать более 3 млн медицинских изображений в год — это КТ, МРТ, маммография, рентген и флюорография. Такой подход уменьшил нагрузку на врачей в 1,5-2 раза, дав им больше времени для работы со сложными пациентами и частично решив проблему нехватки рентгенологов.

В период пандемии коронавируса робот Светлана и другие голосовые помощники начали поддерживать медицинскую систему Подмосковья. В настоящее время Светлана обрабатывает 7 млн входящих звонков и делает более 11 млн исходящих вызовов пациентам. В самые загруженные периоды она заменяет работу 600 человек-операторов.

Телемедицина стала важным направлением применения цифровых технологий. За первые 5 месяцев этого года в Московской области провели 2 млн телемедицинских консультаций. Это в три раза больше показателей прошлого года за аналогичный период времени.

Стоит отметить, что число личных посещений медучреждений в Подмосковье уменьшилось на 438 тыс. Амбулаторная помощь постепенно переходит в онлайн-формат. Пациенты чаще всего используют телемедицину для продления рецептов на льготные лекарства, регулярного наблюдения у врача, получения направлений на плановые обследования, завершения этапов диспансеризации и повторных консультаций.