Воробьев: большую роль в АПК играет оснащенность техникой, важно всю ее обновлять

Значительную роль в агропромышленном комплексе играет современное оснащение техникой. При этом крайне важно регулярно ее обновлять — это весьма чувствительная тема, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Кроме человека, конечно, сегодня большую и всегда большую роль играет вооруженность техникой. Эта тема чувствительная, эта тема очень важная. Наши аграрии очень рассчитывают, что программы дальнейшие — по обновлению техникой, по ее использованию в разных сферах — также будут поддерживаться на федеральном уровне», — сказал Воробьев на пленарном заседании XXVII Российской агропромышленной выставки «Золотая осень».

Он подчеркнул, что по различным показателям усталость техники накапливается. При этом в Московской области за средства регионального бюджета возмещают часть затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и субсидируют от 20% до 50% стоимости.

Совместно с АО «Росагролизинг» реализуется программа по авансированию части первоначального лизингового платежа. Средства по данной программе напрямую направляются в АО «Росагролизинг», что сокращает срок приобретения техники.

Губернатор предложил рассмотреть возможность дополнительных федеральных программ или принятие соответствующих решений на федеральном уровне, которые позволят сделать сельхозтехнику, прежде всего — отечественную — доступней для аграриев.

«Хочу поблагодарить всех, кто в этом благородном, очень важном деле — продовольственная безопасность, продукты питания — использует все самое умное. Всем коллективам, которые трудятся на земле, хочу пожелать успехов. Ну и чтобы каждая следующая наша встреча на „Золотой осени“ все-таки говорила о прогрессе — в урожайности, в доле переработки», — отметил губернатор.

Обновление парка сельхозтехники в РФ давно назрело: мнение экономиста

Необходимость расширения федеральных программ поддержки обновления парка сельхозтехники в России назрела давно. И важно, чтобы такие программы предусматривали приоритет отечественной техники, рассказал ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев.

«Цифры говорят сами за себя: около 53% тракторов в стране работают более десяти лет, 45% зерноуборочных комбайнов требуют замены», — отметил аналитик.

При этом продажи российской сельхозтехники за семь месяцев 2025 года снизились на 30% до 89,4 миллиардов рублей, а отгрузки зерноуборочных комбайнов сократились более чем вдвое. Основная причина — высокая стоимость кредитных ресурсов на фоне ключевой ставки в 17% и существенный рост цен на технику, который за последние годы составил от 20% до 80% в зависимости от вида машин.

Государство уже движется в правильном направлении, уверен аналитик. Объем господдержки АПК в 2025 году составляет 507,4 миллиарда рублей, причем финансирование льготного лизинга увеличено почти на четыре миллиарда — до 11,9 миллиарда рублей. Росагролизинг получил дополнительные четыре миллиарда на докапитализацию и с мая предлагает аграриям ставки от 8 до 12%, что существенно ниже рыночных. Запущена новая программа льготного лизинга через механизм инфраструктурных облигаций, которая до 2030 года может обеспечить около 47 тысяч единиц техники на льготных условиях.

«Инициатива Московской области по субсидированию от 20% до 50% стоимости техники — отличный пример региональной поддержки, который заслуживает тиражирования», — подчеркивает Расторгуев.

Важно, чтобы федеральные программы предусматривали приоритет отечественной техники — это и стимул для российских производителей, и вклад в технологический суверенитет, полагает эксперт. Доля отечественной сельхозтехники на внутреннем рынке уже выросла с 24% в 2013 году до 61% в 2022 году, и задача довести этот показатель до 80% выглядит реалистичной при правильной настройке инструментов поддержки.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.