Воробьев: более 100 тыс автомобилей в год хочет производить Китай в Подмосковье

«Мерседес» ушел, но свято место пусто не бывает. Я думаю, что нас порадует китайский производитель. «Мерседес» выпускал 30 тыс. автомобилей в год. Наши китайские партнеры говорят, что это не количество, и завод прибыльным не быть не может при 30 тыс., нужно минимум 100-120 тыс.», — сказал Воробьев в интервью РБК на ПМЭФ.

Для увеличения производства уже есть земля, там будут строиться дополнительные производственные мощности для того, чтобы выйти на 100-120 тыс. автомобилей в год, подчеркнул губернатор.

«И для этого есть вся инфраструктура, потому что „Мерседесу“ давали больше, с запасом, земли и мощностей. И вот этот запас, надеюсь, пригодится нашим китайским друзьям», — добавил глава региона.

Воробьев отметил, что активность и отношения лидеров двух стран — России и Китая — позволяют на региональном уровне очень заметно двигать проекты, потому что очень часто китайский бизнес «слушает власти», которые дают соответствующие гарантии при инвестициях китайского бизнеса в Россию. Эта система работает и дает свои результаты, резюмировал губернатор Подмосковья.