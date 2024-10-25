Воробьев: 5 индустриальных парков в формате «Все включено» будет в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2025 году в регионе откроется первый индустриальный парк «Ленинский» в формате «Все включено». К концу 2026 года таких парков будет уже пять, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Андрей Воробьев вместе с министром промышленности и торговли РФ Антоном Алихановым и гендиректором ГК «Росатом» Алексеем Лихачевым принял участие в церемонии закладки первого камня в основание «Ленинского».

«Сегодня мы хотим в торжественной обстановке объявить о строительстве 5 государственных индустриальных парков. Один из них на 100 га в Ленинском городском округе построим в течение года. Здесь будут дороги, инфраструктура — все, что нужно нашим инвесторам, которых мы очень рады видеть и очень ценим. Понимаем, насколько важно сейчас идти плечом к плечу с бизнесом, поддерживать его», — заявил Воробьев.

Он подчеркнул, что видит заметные результаты и отдачу от каждого из 70 индустриальных парков региона, которые на сегодня загружены на 88,7%. Это говорит о высоком спросе и том, что там есть все для реализации бизнес-планов и идей.

«Мы надеемся окупить этот индустриальный парк за 5–7 лет. Я уверен, что наши инвесторы, которые строят свои планы здесь, нас не разочаруют. По крайней мере мы сделаем все, от нас зависящее», — отметил губернатор.

Индустриальный парк «Ленинский»

Общая площадь «Ленинского» — 100 га. Здесь будет создано около 5,1 тыс. рабочих мест. По стандарту «5 в 1» на территории появятся инженерная и транспортная инфраструктура, боксы для компаний «под ключ», готовые помещения «Лайт индастриал» для малого бизнеса, которые можно взять в аренду или выкупить, а также социальная инфраструктура — магазины, места для спорта и отдыха, зеленые зоны, гостиницы, кафе, МФЦ и профильный колледж для подготовки кадров.

Важность создания образовательной инфраструктуры на территории подчеркнул Алиханов. Что касается промышленной инфраструктуры, то Подмосковье — лидер ее развития. 70 индустриальных парков уже есть в регионе, их резиденты — более 1,5 тыс. предприятий.

«Сегодня мы запускаем большой проект. Всего 5 подобных государственных индустриальных парков будут созданы в Подмосковье ближайшее время», — отметил министр.

Колледж на территории парка

В образовательном учреждении будут обучать специальностям в сфере IT, разработке электроники и программного обеспечения, а также обратной разработке. Здесь создадут направления «Цифра» и «Производство».

«В колледже не будет классов. Все обучение направлено на компьютеры, программирование, администрирование в IT. Мы изучаем в том числе международный опыт, в частности, Китая, чтобы сделать современный, инновационный IT-колледж», — отметил Воробьев.

Вклад «Росатома»

В ИП «Ленинский» госкорпорация «Росатом» в 2027 году планирует реализовать инвестпроект по производству электронно-компонентной базы. Это снизит долю импорта и укрепит суверенитет России в этой сфере. Объем инвестиций составит 22 млрд рублей, будет создано около 200 рабочих мест.

Лихачев отметил, что присутствие «Росатома» в Московской области — это около 50 предприятий и более 10 тыс. человек. Что касается работы по критически важной информационной инфраструктуре, это прямое поручение президента РФ Владимира Путина. Переоценить значение этой части технологического суверенитета невозможно.

«Это не просто выпуск необходимого количества ЭКБ, аппаратно-программных комплексов, экранов. Мы выпускаем продукцию для наших ключевых критических отраслей, чтобы они были устойчивыми к внешним вызовам. Сегодня здесь закладывается фундамент не просто и не только государственного индустриального парка, здесь закладывается фундамент в том числе нашей информационной безопасности, без которой невозможно себе представить развитие всей российской экономики», — заявил Лихачев.

«Авиационный центр»

ГК «Протектор» или «Авиационный центр» до 2030 года запустит на территории ИП «Ленинский» производство компонентов шасси и двигателей, откроет цех по капремонту самолетов гражданской авиации. Инвестиции составят 20 млрд рублей, создадут 2,2 тыс. рабочих мест.

Соучредитель и член правления ГК «Протектор» Александр Колбасов рассказал, что в «Ленинском» планируется большой кластер, который будет включать в себя производство компонентов как для отечественной, так и для иностранной авиатехники. Глобальная стратегия компании — технологический суверенитет в сфере гражданской авиации от недружественных стран запада.

«Мы уже производим и планируем значительно расширить свои мощности по производству авиационных комплектующих изделий — от простых деталей: кронштейнов, болтов, винтов, до сложнейших, таких как лопатки турбореактивных двигателей. Здесь будут созданы все условия для строительства производственной площадки, проведены все коммуникации, обеспечена транспортная доступность. Очень важно, что колледж будет выпускать IT-специалистов. Сейчас большой дефицит программистов промышленного оборудования. Мы очень заинтересованы проводить профотбор студентов колледжа и гарантировать трудоустройство молодежи еще на стадии обучения», — подчеркнул Колбасов.

Холдинг «Строительный Альянс» и «МППО-27»

По формату «Лайт Индастриал» в 2027 году холдинг планирует создать на территории парка производственный комплекс «Цифровой промышленный коворкинг Индастриал Сити „Ленинский“» для МСП. Объем инвестиций составит 8,2 млрд рублей, будет создана 1 тыс. рабочих мест. А компания «МППО-27» будет создавать на территории «Ленинского» подшипники для ж/д транспорта.

Партнер ХСА Артем Петрухин отметил, что это пространство создаст синергетический эффект для развития промышленности, социально-бытовой и образовательной инфраструктуры, экономики России и обеспечит развитие технологического суверенитета страны.

«Холдинг „Строительный Альянс“ (ХСА) планирует создать на территории промышленного парка собственный цифровой промышленный коворкинг Industrial City в формате „Лайт Индастриал“ — это универсальные индустриальные помещения для промышленных компаний, малого и среднего бизнеса. Благодаря созданной промышленной инфраструктуре предприятия смогут в короткий срок запустить собственное производство», — добавил Петрухин.

Другие резиденты

Также будущий резидент — компания «Тайм». Она планирует построить завод по производству инновационных систем строительного монтажного профиля. «СМТ» создаст локальное производство промышленных роботов, компания «Адванс» будет производить втулки, гайки, шайбы, винты, болты, оси, штифты, шпильки и штоки.

Еще один будущий резидент — «Факир». Компания наладится выпуск технических средств реабилитации из инновационных материалов, а еще изделий из углепластика.

Также в Подмосковье построят индустриальные парки в Дмитровском, Раменском, Одинцовском городских округах, Жуковском. На площадках смогут разместить производство более 50 резидентов. Всего будет создано 35,5 тыс. рабочих мест с инвестициями не менее 224 млрд рублей.