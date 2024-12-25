Вольвач: развитие высоких технологий является приоритетом для РФ

«Очень много новых подходов и задач, которые перед нами стоят. Разумеется, это высокие технологии, образование, там очень много нового — от создания новых материалов и беспилотных летательных аппаратов», — заявил Вольвач на пленарном заседании форума «Промышленность нового времени 24».

По его словам, это продолжение проекта, но в новую пятилетку он войдет совершенно переформатированным

Замминистра отметил, что Россия от изучения чужого опыта перешла к собственному производству машин, которые применяются во многих сферах.