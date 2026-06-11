Волоколамское предприятие произвело 26 тонн форели в 2026 году

Предприятие «Аква мир» в Волоколамске за первый квартал 2026 года выпустило 26 тонн форели. Власти округа обсудили с руководством планы по расширению производства и созданию новых рабочих мест, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

За первый квартал 2026 года ООО «Аква мир» произвело 26 тонн форели. Компания рассматривает возможность территориального расширения, что позволит увеличить мощности хозяйства и создать дополнительные рабочие места.

Перспективы развития предприятия глава Волоколамского муниципального округа Наталья Козлова обсудила с помощником генерального директора Артуром Погосовым. Стороны затронули вопросы расширения площадей и роста занятости.

ООО «Аква мир» работает в Волоколамске с 2021 года и специализируется на разведении форели. На предприятии действуют цеха по выращиванию и переработке рыбы. Покупателям предлагают живую, потрошеную и непотрошеную свежую форель.

«Приятно видеть, что предприятие не останавливается на достигнутом. Сегодня руководство рассматривает возможность территориального расширения производства и создания новых рабочих мест. В перспективе их количество может увеличиться в три раза», — отметила Наталья Козлова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.