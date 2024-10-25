Володин: таможня внедряет в работу современные технологии
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил таможенников с профессиональным праздником, сообщается на сайте ГД.
Он уточнил, что Федеральная таможенная служба (ФТС) надежно защищает интересы РФ и россиян. Также ведомство вносит вклад в обеспечение экономической безопасности страны, укрепление международных торговых отношений.
«ФТС России внедряет современные технологии, модернизирует информационные системы. Это способствует эффективному выполнению стоящих перед ведомством задач», — уточнил Володин.
Он отметил добросовестность, профессионализм и преданность делу таможенников. А также пожалал им успехов в службе и всего самого доброго.
День таможенника РФ отмечается ежегодно 25 октября. В этот день в 1653 году в России впервые появился Единый таможенный устав из указа царя Алексея Михайловича о взимании таможенной пошлины «в Москве и городах российских». Впервые закреплены законом права и обязанности таможенников (мытчиков) по контролю над перемещением товаров.